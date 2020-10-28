KYK kredisi bursa döner mi? İşte, o detaylar
KYK kredisi almaya hak kazanan ya da hak kazanması durumunda burs alma imkanının devam edip etmeyeceğini öğrenmek isteyen pek çok kişinin araştırması sürüyor. İlerleyen süreçte KYK kredisinin bursa dönüşme ihtimaline göre krediyi almak isteyen öğrenciler, bu konuya Krediler ve Yurtlar Kurumu'nun herhangi bir açıklamasının olup olmadığını sorguluyor. Peki, KYK kredisi bursa döner mi? İşte, KYK kredisi almak isteyen vatandaşlar için merak edilen bazı bilgiler
KYK kredisi bursa dönebilen bir yapıya sahiptir. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun belirlediği koşullara uyan kişilerin kredileri bursa dönüşebilmektedir. Peki, KYK kredisi bursa nasıl döner? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.
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