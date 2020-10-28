KYK kredisi bursa döner mi? İşte, o detaylar

KYK kredisi bursa dönebilen bir yapıya sahiptir. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun belirlediği koşullara uyan kişilerin kredileri bursa dönüşebilmektedir. Peki, KYK kredisi bursa nasıl döner? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KYK KREDİSİ BURSA DÖNER Mİ?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen ‘öncelikli burs verilecek öğrenciler’ kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yoluyla ya da bizzat müracaat etmesi gerekmektedir.