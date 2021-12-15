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KYK kredi faizi var mı?

#Kyk Kredi Faizi#Kyk Kredisi#Öğrenim Kredisi Nasıl Hesaplanıyor
KYK kredi faizi var mı

KYK kredi faizi konusu, burs sonuçlarının açıklanmasının akabinde kredi almaya hak kazandığını öğrenen vatandaşlarca araştırılıyor. Kredi tutarını imza atan öğrenciler, geri ödeme döneminde ise kurum tarafından çıkarılan miktara göre ödemelerini gerçekleştirecek. İşte, KYK kredi faizi hakkında detaylı bilgiler

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Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, "aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak kendilerine ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden ve belirtilen şartlarla ödeyeceğini, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların kendilerine banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu" kabul ve taahhüt etmektedir. 

KREDİ FAİZİ NASIL HESAPLANIYOR?

Kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır. 

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