KYK bursu ne zaman yatacak? Gözler burs ödeme tarihine çevrildi

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KYK bursu ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. KYK burs başvuruları bu yıl kasım ayında alındı. Heyecanla beklenilen KYK burs sonuçları aralık ayında açıklandı. Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Aralık saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar?

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ödemeleri ile ilgili bir tarih açıklaması yapılmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

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Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.