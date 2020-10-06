KYK burs ve yurt başvurusu ne zaman 2020? GSB KYK burs ve yurt başvuru ekranı

KYK burs ve yurt başvuruları ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. KYK başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden kurumun açıkladığı tarihlerde alınıyor. Peki, KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceğini duyurmuştu. İşte detaylar

KYK burs başvurusu için öğrencilerin gözü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılacak olan duyuruya çevrildi. Bakanlığın yapacağı açıklamanın ardından E-Devlet üzerinden alınacak olan KYK burs ve kredi başvuruları, öğrencilerin vereceği beyana göre değerlendirme altına alınacak.

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.



KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURU EKRANI-TIKLAYINIZ

KYK YURT KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,