KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? Mayıs ayı TC Kimlik no burs ve kredi ödeme tarihleri

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtına yönelik Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu açıklamasında, ödemelerin yapılacağı tarihi duyurarak, "Devletimizin her imkânı her durumda sizinle.. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.." mesajını paylaştı. İşte, KYK Mayıs ayı burs ve kredi ödeme tarihleri...

BURS VE KREDİLER NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, 6 Mayıs itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mayıs tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını kaydetti.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mayıs, "2" olanlar 7 Mayıs, "4" olanlar 8 Mayıs, "6" olanlar 9 Mayıs ve "8" olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.

Sevgili gençler, Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır.



Devletimizin her imkânı her durumda sizinle.. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 5, 2020

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.