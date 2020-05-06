KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? Mayıs ayı TC Kimlik no burs ve kredi ödeme tarihleri
Üniversite öğrencilerinin KYK burs ve kredi ücretlerinin yatacağı tarihle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan açıklama geldi. Kasapoğlu, Twitter hesabından açıklama yaparak, Mayıs ayı burs ve ödemelerinin TC kimlik numaralarına göre yatırılacağını söyledi. Peki, KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? İşte, Mayıs ayı TC Kimlik no burs ve kredi ödeme tarihleri ve KYK ödemeleriyle ilgili Bakan Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamanın detayları...
KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtına yönelik Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu açıklamasında, ödemelerin yapılacağı tarihi duyurarak, "Devletimizin her imkânı her durumda sizinle.. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.." mesajını paylaştı. İşte, KYK Mayıs ayı burs ve kredi ödeme tarihleri...
BURS VE KREDİLER NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacağını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, 6 Mayıs itibariyle burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Mayıs tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını kaydetti.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Mayıs, "2" olanlar 7 Mayıs, "4" olanlar 8 Mayıs, "6" olanlar 9 Mayıs ve "8" olanlar ise 10 Mayıs'ta ödemelerini alabilecek.
Sevgili gençler, Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 5, 2020
Devletimizin her imkânı her durumda sizinle.. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle..
BURSUN KESİLME SEBEPLERİ
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,
Kesin hükümle mahkum olması
hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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