KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? İşte 2021 Şubat ayı KYK burs ödeme tarihi için gözler Bakanlık'ta

2021 KYK burs ve kredi ödemeleri üniversite öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Başvurularını yapıp KYK bursu ve kredisi almaya hak kazanan 1 milyondan fazla öğrenci, ödemelerini T.C kimlik numarasının son hanesine göre alacak. Geçtiğimiz ay 6 Ocak'ta başlayan ödemelerin şubat ayı ödeme tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ödemelerin 6 Şubat'ta yapılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yükseköğrenim öğrencilerinin hesabına yatan şubat ayı burs ve kredi ödemeleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan henüz açıklama yapılmadı.

Geçen ay burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılmıştı.

Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta ödemelerini almışlardı.

Bu ay içinde ödeme tarihlerinin ayın 6'sında başlaması bekleniyor.

2021 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada 2020’de lisans öğrencilerine 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1650 lira olarak uyguladıkları kredi ve burs ödemelerinin toplam miktarının 9 milyar 670 milyon lirayı bulduğunu söyledi.

Erdoğan, "Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550 liradan 650 liraya çıkarmış bulunuyoruz, yüksek lisansı 1100 liradan 1300 liraya, doktorada ise 1650 lira olan ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz.