KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatırılacak? Haziran ayı burs ve ödeme tarihleri

KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman verilecek? sorusu, milyonlarca öğrenimin yanıt aradığı konuların başında geliyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, bu ay yapılacak ödemelerle ilgili tarihleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. İşte, Haziran ayı KYK burs ve kredi ödemesi hakkında detaylar.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;

Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.

Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs'tan başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız.

Aynı şekilde mayıs ayı işsizlik ödemelerini de öne çektik. Salgın kapsamında hazırladığımız sosyal destek programının ilk iki fazında 4,4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik.

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.