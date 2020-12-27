KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman? İlk defa burs-kredi alacak öğrencilerin ödeme tarihleri açıklandı!
2020-2021 KYK burs ve kredileri için beklenen açıklama geldi. Bu yıl ilk kez burs ve kredi imkanından yararlanacak öğrenciler için ödeme tarihleri netleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak 680 milyon 603 bin 508 liralık ödemenin 27 Aralık gecesi başlayacağını açıkladı. Öte yandan öğrenciler, T.C Kimlik Numaralarına göre ödemelerini alacak. İşte, KYK burs ve kredi ödemeleri için ayrıntılar...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin, ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin bu gece hesaplarına yatacağını duyurdu.
İlk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 lira ödeme yapılacağını aktaran Kasapoğlu, TC kimlik numarasının sonu "0" olanların 28 Aralık’ta, "2" olanların 29 Aralık’ta, "4" olanların 30 Aralık'ta, "6 ve 8" olanların ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabileceğini kaydetti.
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