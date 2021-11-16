KYK burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? GSB sonuçları için beklenen tarihler

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KYK burs sonuçlarında son durum, kredi ve burs başvuru işlemlerinin ardından gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl 2021 KYK burs başvuruları 5-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Üniversite öğrenimleri sırasında devlet tarafından sağlanan burslardan faydalanmak isteyen öğrencilerin yaptığı başvuruların ardından KYK burs sonuçları e devlet ekranı üzerinden erişime açılacak. Geçtiğimiz sene başvuru sonuçları 7 Aralık tarihinde açıklanırken gözler bu seneki sonuçlara çevrildi. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 KYK burs başvuru sonucu hakkında detaylar.