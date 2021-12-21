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KYK burs kartları ne zaman verilecek?

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KYK burs kartları ne zaman verilecek

KYK burs kartları, kredi ya da burs alma hakkına sahip olan öğrencilerin gündemini oluşturuyor. Aylık 850 TL kredi ve burs alacak olan öğrenciler, bu ödemeleri, Ziraat Bankası aracılığıyla alacak. Ziraat Genç Bank Kart aracılığıyla ATM'lerden çekim yapılabileceği gibi şubelerden de kimlik numarası ile para çekmek mümkün olacak. Peki, KYK burs kartları ne zaman verilecek? İşte, o detaylar

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KYK burs kartları, Ziraat Bankası tarafından öğrencilerin adreslerine gönderilecek. KYK burs kartları aracılığıyla para çekmek mümkün olacak. Aynı zamanda kartın kredi kartı imkanından da yararlanılabilecek. Peki, KYK burs kartları ne zaman verilecek? İşte, o detaylar

KYK BURS KARTLARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs ödemeleri Ziraat Bankası genç bank kart ile yapılmaktadır.

Kart sorgulama işlemi TC kimlik numarasıyla yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Genç Bank kartınızın şifresini internet şubelerinden, ATM’lerden ya da 0 850 220 00 00 numaralı telefondan alabilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

lk kez kyk burs ya da kredi almaya hak kazananların kartları başvuruda belirtilen adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecektir. Ziraat Mobil ya da Ziraat Bankası İnternet Şubesi kullanarak kart gönderim süreci takip edilebilir. E-devlet üzerinden temin edilen başvuru datasında göre kart isme özel olarak basılacak, paket sözleşmeyle birlikte yine e-devlet üzerinden girişi yapılan adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecek. Burs – Kredi ödemesi kart olmadan banka şubelerinden kimlik ile birlikte alınabilir.

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Ziraat Bankası Genç Bank kartınızın şifresini internet şubelerinden, ATM’lerden ya da 0 850 220 00 00 numaralı telefondan alabilirsiniz.

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