KVKK’da eski Başkanlık Müşaviri Aydın Metin Duru’ya vefa

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2018 yılında KVKK’da Başkanlık Müşavirliği görevini üstelen Aydın Metin Duru, 4 yıl boyunca başarıyla devam ettirdiği görevine geçirdiği rahatsızlık sonucu ara vermek zorunda kalmıştı. Görev yaptığı süre boyunca KVKK’ya çeşitli katkılarda bulunan Duru, 13 Ağustos 2022’de hayata gözlerini yummuştu. Duru, vefatının öncesinde KVKK’ya ilk kütüphaneyi kazandırabilmek için kollarını sıvayarak, Aralık 2018 tarihinde kurumun ilk kütüphanesinin açılışında yer almıştı. KVKK, Duru’nun vefatının ardından, vefa örneği göstermek için söz konusu kütüphanenin ismine Aydın Metin Duru Kütüphanesi ismini verdi.

Kütüphane, tematik özelliği taşımasıyla dikkati çekiyor. Kütüphane de toplamda bin 103 eser yer alıyor. Eserlerin, veri korumasıyla ilgili olması ise bu alanda çalışma yapacak araştırmacılar için büyük bir şans eseri oldu.

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Başkanı Faruk Bilir, Aydın Metin Duru Kütüphanesi’ne ilişkin, kütüphaneye gelen vatandaşların istedikleri kaynakları tarayabileceğini ve her türlü hizmetten faydalanabileceğini söyledi.

Bilir, 2018 senesinde Aydın Metin Duru ile kütüphane kurulması için görüştüğün altını çizerek, “Ben kendisine böyle bir kütüphane kurmamız gerektiğini söyledim. Kendisi de bu işi üstlendi sağ olsun. Güzel bir kütüphane de ortaya çıktı. Bu kütüphanenin buraya gelmesinde Aydın Metin Duru’nun katkısı var. Hatta buranın kurucularından olduğunu da söyleyebilirim. Kendisi 13 Ağustos 2022’de vefat ettiğinde, kurumumuz bu kütüphanenin ismini Aydın Metin Duru olarak değiştirdi. Biz bir şekilde ona vefamızı gösteririz diye düşündük. Kendisi kütüphanenin açılışını görebildi fakat isim değişikliği onun vefatından sonra gerçekleşti. Önemli hizmetlerde bulundu. Allah mekanını cennet eylesin. Yakın çalışma arkadaşımızdı. Bu şekilde onun ismini bu kütüphanede yaşatacağız” açıklamalarında bulundu.

Aydın Metin Duru’nun eşi Neslihan Duru ise aile olarak çok gururlandıklarını kaydetti. KVKK’dan kütüphaneye, Aydın Metin Duru isminin verileceği teklifinin kendilerine ulaşmasının ardından mutlu olduklarını dile getiren Neslihan Duru, daha fazla yere eşinin ismini taşımak istediklerini vurguladı.

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Duru, eşinin hastalık sürecinde ve vefatının sonrasında kendilerine vefa örneği gösteren KVKK’ya teşekkür ederek, “Hastalık sürecinde gösterdikleri vefa ve destekleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah herkes buradan faydalanır. Herkes burada zaman geçirir ve işlerini halledebilir. Kütüphane açılışında genel oturma düzeni, arşiv oluşturulması ve toplanmasıyla ilgili eşim heyecanlıydı. Hastayken bile sürekli burayı düşünüyordu. İsminin verildiğini eğer görebilseydi o da çok mutlu olurdu” ifadelerine yer verdi.

Aydın Metin Duru Kütüphanesi’nde; akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler, KVKK’nın ücretsiz ikramları eşliğinde gün boyu araştırma yapabilme şansı bulabilecek.

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