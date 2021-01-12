KVKK WhatsApp hakkında inceleme başlatıldı

WhatsApp’ın veri dayatmasının ardından Rekabet Kurulu harekete geçerek resen soruşturma başlatmıştı. Hemen ardından ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu toplanarak bu konuda atılacak adımlara karar vereceğini açıklamıştı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu da WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.

Uzmanlar “Kanun kapsamında bir ürün ya da hizmetin kullanımı noktasında asla kişisel verilerin işlenmesi için rıza şartı istenemez. Facebook gibi şirketlerin bir faaliyet için gerekli olan en az veriyi kullanması gerekiyor” diyor.

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