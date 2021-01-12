KVKK WhatsApp hakkında inceleme başlatıldı
Güvenli mesajlaşma için yaygın olarak kullanılan WhatsApp'ın, kullanıcı bilgilerini başkalarıyla paylaşma kararı büyük tepki çekmişti. Türkiye'de kullanıcılar WhatsApp'ı bırakıp başka uygulamaya geçmeye yönelmeye devam ederken, Whatsapp hakkında ikinci inceleme haberi de bugün geldi. Dün Rekabet Kurulu'nun başlattığı resen soruşturma kararının ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu da harekete geçmişti. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.
WhatsApp’ın veri dayatmasının ardından Rekabet Kurulu harekete geçerek resen soruşturma başlatmıştı. Hemen ardından ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu toplanarak bu konuda atılacak adımlara karar vereceğini açıklamıştı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu da WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.
Uzmanlar “Kanun kapsamında bir ürün ya da hizmetin kullanımı noktasında asla kişisel verilerin işlenmesi için rıza şartı istenemez. Facebook gibi şirketlerin bir faaliyet için gerekli olan en az veriyi kullanması gerekiyor” diyor.
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