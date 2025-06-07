×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kuzuyken alıp büyüttü! Kaçıp 3 katlı binanın üzerine çıkınca sahibi kıyamadı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kurbanlık Koç#Kaçış
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 13:39

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde sahibinin kurbanlık için beslediği koç, inşaat halindeki 3 katlı binanın üzerine çıktı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Koçun sahibi Abdullah Dinç, koçu satmaktan vazgeçti.

Haberin Devamı

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde besici Abdullah Dinç’in kuzuyken satın alarak besleyip büyüttüğü kurbanlık koç kaçtı.

Yaşanan kovalamanın ardından koç, inşaat halindeki 3 katlı binanın üzerine çıktı. 1 saatlik uğraşın ardından Dinç, koçu yakaladı. Koçun binanın üstündeki görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kuzuyken alıp büyüttü Kaçıp 3 katlı binanın üzerine çıkınca sahibi kıyamadı

"ŞU ANDA SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Bu durum üzerine koçu satmaktan vazgeçen Dinç, “Biz bunları kuzuyken alıyoruz, besliyoruz. Kurbanlık için büyütüyoruz. Yerinden kaçtı, çocuklar kovalarken 3’üncü kata çıktı. Biz kovalayıp, yerine getirdik. Şu anda satmayı düşünmüyoruz. Biraz daha büyüsünler ondan sonra. Biz bu işi 15 senedir yapıyoruz” dedi.

Kuzuyken alıp büyüttü Kaçıp 3 katlı binanın üzerine çıkınca sahibi kıyamadı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Kurbanlık Koç#Kaçış

BAKMADAN GEÇME!