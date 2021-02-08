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Gündem
Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Kuzuları soğuktan telef olunca brandadan ahıra soba kurdu

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Kuzuları soğuktan telef olunca brandadan ahıra soba kurdu
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MUŞ'un Karağaç beldesinde yaşayan Halise Serdüze, brandadan ahırda 30 kuzu soğuk nedeniyle ölünce soba kurup, kalan hayvanları hayatta tutmaya çalışıyor.

Kuzuları soğuktan telef olunca brandadan ahıra soba kurdu
Karağaç beldesinde, yatağa bağımlı hasta eşi ile 10 çocuğu olan ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Halise Serdüze'ye ait koyunlar, doğum yaptı. Beldede ahırlara izin verilmediği için kırsal arazide yapılan branda çadırda 30 kuzu, soğuk nedeniyle telef oldu. Bunun üzerine Serdüze ailesi, branda ahıra soba kurmak zorunda kaldı. Sabah akşam yaktıkları sobayla az sayıdaki kuzuları hayatta tutmaya çalıştıklarını söyleyen Halise Serdüze, "Hava çok soğuk olduğundan dolayı çok sayıda yeni doğan kuzular telef oldu. Bizde bunun önüne geçmek için çadırın içine soba kurduk ve kuzuları getirip ısıtıyor ve daha sonra emzirmeye bırakıyoruz. Bu şekilde devam ederse bütün kuzularımız telef olacak" dedi. 

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