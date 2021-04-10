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HaberlerGündem HaberleriKuzugöbeği mantarının tazesinin kilosu 250, kurusu bin liradan alıcı buluyor
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Gündem
Mustafa GÜMÜŞ/GÜLNAR (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 12:49 | Son Güncelleme:

Kuzugöbeği mantarının tazesinin kilosu 250, kurusu bin liradan alıcı buluyor

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Kuzugöbeği mantarının tazesinin kilosu 250, kurusu bin liradan alıcı buluyor

MERSİN'in Gülnar ilçesinde ormanda doğal yollarla yetişen kuzugöbeği mantarı bölge halkının geçim kaynağı oldu. Kuzugöbeği mantarının tazesi kilosu 250, kurusu ise bin liradan alıcı buluyor.

Kuzugöbeği mantarının tazesinin kilosu 250, kurusu bin liradan alıcı buluyor
Kuzugöbeği mantarı Gülnar ilçesinde vatandaşların geçim kaynağı oldu. Her yıl nisan ve mayıs aylarında çıkan kuzugöbeği mantarının tazesi 250 liradan, kurusu ise bin liraya kadar alıcı buluyor. Vücut direncini arttırdığı kan basıncını düzenleyen etkileri olduğu belirtilen kuzugöbeği mantarı, mangalda, yumurtalı, kavurma, sote olarak tüketiliyor. Kurusu ise önce haşlanıp ardından tüketilebiliyor.

'HEM LEZZETLİ HEM DEĞERLİ'

Ormanda kuzugöbeği mantarı toplayan Durali Işık, "Kuzugöbeği mantarı bahar aylarının gelişi ile ormanda çıkmaya başlar. Bizim için bir gelir kapısı oldu. Ormanda hem temiz hava alıyoruz hem de mantar topluyoruz. Hem çok lezzetli, hem de değerli bir mantar" dedi.

 

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