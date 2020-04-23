Kuzey’in umudu Girit’ten yola çıktı

Adanalı 3.5 yaşındaki Kuzey Deniz Şengezer’e Yunanistan’da bulunan uygun ilik, nihayet Türkiye’ye getiriliyor. Bağışçı Hanyalı Andreas’ın kemik iliği dün Girit’te alındı. Bu sabah ilk uçakla Atina’ya ulaştırılacak ilik, hemen ardından da otomobille Türkiye’ye yola çıkacak.

72 SAAT DAYANIYOR

Buz içinde özel bir kutuda taşınacak iliğin 72 saat dayanıklılığı olduğu belirtiliyor. Kuzey Deniz’in doktoru Prof. Dr. Bülent Antmen Hürriyet’e şunları söyledi: “Kuzey’e Yunanistan’da bulunan ilik konusunda olumlu gelişmeler var. Son 7 gündür, organize etmeye çalıştığımız bir süreç. İstanbul’daki Kök Hücre Bankası çok uğraş veriyor bizim adımıza. Sınır kapısından bağış alınacak ve en hızlı şekilde Adana’ya ulaştırılarak nakil yapılacak.”

KORONA GECİKTİRDİ

İki yıl önce lösemi teşhisi konulan ve o zamandan beri ilik nakli için bekleyen Kuzey Deniz için iki hafta önce Yunanistan’da yüzde 100 uyumlu ilik bulunmuş, Yunanistan Sağlık Bakanlığı koronavirüs özel sözcüsü Sotiris Çiodras, bu umut verici gelişmeyi dünyaya “İşte ortak düşmana karşı halkların dayanışması” sözleriyle duyurmuştu. Ancak koronavirus salgını nedeniyle sınırlar ve uçuşlar kapatılınca bağışın Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili problemler yaşanmış, Kuzey’e babasından kısmi ilik nakli yapılacağı açıklanmıştı.