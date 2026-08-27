Kuzeyden yağışlı hava dalgası geliyor! Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ilde alarm: Kuvvetli poyraz ve sağanak etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Hafta başından bu yana devam eden sıcak havanın ardından, bugün İstanbul genelinde 31-32 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren kuzeyden gelecek serin ve yağışlı sistemle birlikte hissedilir derecede düşeceği öngörülüyor.

Cuma günü sabah saatlerinde zayıf sağanakla başlaması beklenen yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak gök gürültülü sağanağa dönüşeceği tahmin ediliyor. Kent genelinde etkili olması beklenen sistemin, özellikle Anadolu Yakası ve kuzey ilçelerinde daha kuvvetli yağış bırakması bekleniyor.

Sıcaklıkların cuma günü gündüz hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemle birlikte Marmara genelinde kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması (kuvvetli poyraz) bekleniyor.

YAĞIŞ YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 4 günlük tahmini hava haritasına göre, cuma günü Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar, cumartesi günü etki alanını daha da genişletecek.

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Cumartesi günü Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri dahil olmak üzere yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sistem pazar günü itibarıyla batı kesimlerde etkisini kaybederek yerini parçalı ve az bulutlu bir havaya bırakacak. Yağışların pazar günü Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz çevresinde sürmesi, yeni haftanın başından itibaren ise sıcaklıkların tekrar yükselerek mevsim normalleri civarındaki yaz koşullarına dönmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE UYARILAR

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BURSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu,

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, °C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık