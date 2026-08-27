Kuzeyden yağışlı hava dalgası geliyor! Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ilde alarm: Kuvvetli poyraz ve sağanak etkili olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Hafta başından bu yana devam eden sıcak havanın ardından, bugün İstanbul genelinde 31-32 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren kuzeyden gelecek serin ve yağışlı sistemle birlikte hissedilir derecede düşeceği öngörülüyor.
Cuma günü sabah saatlerinde zayıf sağanakla başlaması beklenen yağışların, öğleden sonra etkisini artırarak gök gürültülü sağanağa dönüşeceği tahmin ediliyor. Kent genelinde etkili olması beklenen sistemin, özellikle Anadolu Yakası ve kuzey ilçelerinde daha kuvvetli yağış bırakması bekleniyor.
Sıcaklıkların cuma günü gündüz hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemle birlikte Marmara genelinde kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması (kuvvetli poyraz) bekleniyor.
YAĞIŞ YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 4 günlük tahmini hava haritasına göre, cuma günü Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar, cumartesi günü etki alanını daha da genişletecek.
Cumartesi günü Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri dahil olmak üzere yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sistem pazar günü itibarıyla batı kesimlerde etkisini kaybederek yerini parçalı ve az bulutlu bir havaya bırakacak. Yağışların pazar günü Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz çevresinde sürmesi, yeni haftanın başından itibaren ise sıcaklıkların tekrar yükselerek mevsim normalleri civarındaki yaz koşullarına dönmesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE UYARILAR
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BURDUR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu,
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, °C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık