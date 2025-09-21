Kuzeyde sel, güneyde yangın… Bungalovlar suya kapıldı

Haberin Devamı

ÖNCEKİ gün başlayan sağanak yağış, Türkiye’nin kuzeyini esir aldı. AFAD Rize İl Müdürlüğü bilgilerine göre, kentte en çok yağış 161.8 milimetre ile İkizdere ilçesinde ölçüldü. 24 saatte metrekareye 75 kilogram yağış düşen Fındıklı ilçesindeki derelerin su seviyesinin kritik noktaya ulaşması nedeniyle 15 aile tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Yağış sonrası Kalkandere ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan 5 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü ile Tunca beldesinde de su birikintisi oluşan yolda araçlarıyla seyir halinde olan 9 kişi sel sularına kapılmak üzereyken sığındıkları tesisten güvenli alanlara tahliye edildi. Ardeşen, Kalkandere, Fındıklı ve Pazar ilçelerinde de mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı. Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde boş haldeki 2 bungalov sele kapıldı.

ARTVİN’DE DERE TAŞTI

Artvin’in Borçka ilçesinde de önceki akşam saatlerinde başlayarak şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Borçka’da dereler taşınca bazı yol ve tarım arazilerini su bastı. Aksu Deresi üzerindeki asırlık tarihi köprü de selde yıkıldı. Heyelanların meydana geldiği ilçede 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Macahel Camili köyünde derenin debisinin artması sonucu köprü yıkılırken, köye ulaşım yapılamadı.

Giresun Doğankent’e bağlı Çatak köyünde heyelanda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı. Görele, Çanakçı ve Doğankent ilçelerindeki derelerde su seviyeleri yükseldi. Köy yolları ulaşıma kapandı.

YILLIK YAĞIŞIN YÜZDE 10’U...

Bölgede incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Dün (cuma) sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış Giresun’un daha çok doğusu, Trabzon’un bir kısmı ve daha çok Rize ilimizde etkili oldu. Yağmurun başladığı andan itibaren 272 kilograma kadar yağış alan bölgeler oldu. Bu da 1 yılda yağan yağmurun yaklaşık yüzde 10’u kadar bir miktar” dedi.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ, AYDER’E ULAŞILAMIYOR

Rize’de sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi, heyelanlar meydana geldi. Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çöktü. Ayder Yaylası yolu dahil kent genelinde 343 köyden 26’sının anayolu, ulaşıma kapandı.

4 MİLYON LİRA KAYNAK...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Çamlıhemşin’de incelemelerde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da acil ve temel ihtiyaçlar için ilk etapta 4 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

ALANYA, KÖYCEĞİZ VE MİLAS ALEVLERLE SAVAŞIYOR

Sıcak havaların etkisini sürdürdüğü Antalya’nın Alanya ilçesi ile Muğla’nın Köyceğiz ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele dün de devam etti.

ORMAN yangınlarına ekiplerin müdahalesi dün de sürdü. Muğla’nın Milas ilçesinde önceki gün başlayan yangın 42 saatte kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı özetle şu bilgileri verdi: “Antalya’da Alanya Aliefendi yangını hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındı. Muğla Köyceğiz’deki yangında büyük ölçüde kontrol sağlandı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Alanya Yaylakonak’taki yangının ise enerjisi düşürüldü. Tamamen kontrol altına almak için müdahalelerimiz devam ediyor.

15 EKİM’E KADAR ‘ATEŞ’ YASAK

Ben hep şu hatırlatmayı yapıyorum, tekrar söyleyeyim. 15 Ekim’e kadar, yani yağışların inşallah bütün ülkemizde etkili olduğu zamana kadar mutlaka çok hassas davranmamız gerekir. ‘Bir şey olmaz’ dememeliyiz. Bahçelerde yaptığımız temizliklerin çer çöpünü yakmamamız gerek. Çok küçük bir problemin devasa alanları yaktığını görüyoruz. Yine söylüyorum; hassas olacağız. Açık alanlarda ateş yakmayacağız.”

ÇANAKKALE KONTROL ALTINDA

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Koruköy ile Kavakköy arasındaki tarım arazisinde önceki gün saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, akşam saatlerinde havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları yapıldı.

BALIKESİR’DE DE ORMAN YANGINI

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki ormanlık alanda dün yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bağ evlerine yakın bölgedeki yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.