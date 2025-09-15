×
Kuzey Marmara'da feci kaza: İş insanı ve eşi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

#Trafik Kazası#Kuzey Marmara Otoyolu#Sakarya
Sakarya’da, Kuzey Marmara Otoyolu’nda aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı kazada mobilya fabrikası sahibi Murat Korkmaz (62) ve eşi Havva Korkmaz hayatını kaybederken, 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Hendek ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi. İstanbul yönüne giden Tuna T. (55) idaresindeki 34 KJC 217 plakalı otomobil, aynı yöne giden U.K. yönetimindeki 67 DC 930 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Savrulan 67 DC 930 plakalı otomobil, bariyere çarptı. Kazada, sürücü U.K. ile araçta bulunan Murat Korkmaz, eşi Havva Korkmaz ile diğer otomobildeki Tuna T. ve M.B. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İŞ İNSANI VE EŞİ KURTARILAMADI

Zonguldak'ta bir mobilya fabrikasının sahibi olduğu öğrenilen Murat Korkmaz ve eşi Havva Korkmaz, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Korkmaz çiftinin Zonguldak’tan İstanbul’a hastaneye gittikleri öğrenildi. Tedavisi süren yaralılardan Tuna T.’nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKMADAN GEÇME!