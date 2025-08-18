×
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs kazasında hayatını kaybetti! Son paylaşımı yürek burktu

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 16:03

Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında bulunan Şenay Demirci'nin son paylaşımı yürek burktu.

Kaza, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde bulunan 60 TY 228 plakalı yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeler mevkisinde virajı alamayarak devrildi. Kazada, otobüste bulunan 35 yolcudan 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

"HİÇ İSTEMESEM DE GİDİYORUM"

Kazada hayatını kaybedenlerden 48 yaşındaki Şenay Demirci'nin Silivri Belediyesi'nde çalıştığı, yıllık izni için memleketi Tokat'a gittiği ortaya çıktı. Şenay Demirci'nin son paylaşımı yürek burktu.

Yıllık izni ardından işbaşı yapmak için Tokat'tan otobüse binen Demirci'nin "Hiç istemesem de gidiyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Kuzey Marmara Otoyolundaki otobüs kazasında hayatını kaybetti Son paylaşımı yürek burktu
VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, "18.08.2025 Pazartesi günü saat 06.15’te İstanbul-Kuzey Marmara Otoyolu(KMO) Sancaktepe İlçesi Paşaköy mahallesi Mevkiinde Tokat İstikametinden Tekirdağ İstikametine seyir halinde bulunan yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpmıştır.  Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında otobüs şoförü de gözaltına alındı.

Diğer yandan olay yerindeki jandarma ekiplerinin kontrolünde kaza yapan otobüsün kaldırılması için çalışmalar başladı. Olay yerine çağırılan çekici yardımıyla otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

#Kuzey Marmara Otoyolu#Istanbul#Otobüs Kazası

