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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza! 2 araçta yangın çıktı

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Zincirleme Kaza#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 11:09

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Mevkii'nde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonrası iki araçta yangın çıktı. Kazada 3 kişi yaralandı

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kavacık istikametinde seyreden ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından 2 otomobilde yangın çıkarken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 2 araçtaki yangın söndürüldü.

Kazada biri hafif olmak üzere 3 kişi yaralandı. Hafif yaralıya olay yerinde müdahale edilirken diğerleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Araçların kaldırılmasının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Zincirleme Kaza#Yangın

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