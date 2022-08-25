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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yangın paniği: Tur otobüsü alevlere teslim oldu

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#Otobüs#Yangın#Kuzey Marmara Otoyolu
Kuzey Marmara Otoyolunda yangın paniği: Tur otobüsü alevlere teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 20:20

Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkiinde motor kısmından tutuşan tur otobüsü alev alev yandı. Sürücünün yangını fark edip yolcuları otobüsten indirmesi olası bir faciayı önledi.

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Yangın, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Silivri mevkiinde seyir halindeki otobüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale gezisinin ardından Kocaeli’ye doğru yola çıkan tur otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı otoyolun emniyet şeridine çekerek yolcuları aşağıya indirdi. Motor kısmındaki yangın kısa sürede büyüyerek otobüsü sardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alarak trafikte akışı sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolcular ise başka bir otobüse alınarak bölgeden uzaklaştırıldı. Ekiplerin yangınla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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Kuzey Marmara Otoyolunda yangın paniği: Tur otobüsü alevlere teslim oldu

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#Otobüs#Yangın#Kuzey Marmara Otoyolu

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