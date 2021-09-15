MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası
GeriGündem Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 15.09.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobille çarpışan servis aracının devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havaalanı istikametine seyir halindeki 34 LEF 661 plakalı servis aracı, Başakşehir mevkisinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 AGR 874 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen servis aracındaki 6 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi