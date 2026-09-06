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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR hafif ticari araca çarptı: 1'i çocuk 6 yaralı

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Odayeri Gişeler#Kaza
Kuzey Marmara Otoyolunda TIR hafif ticari araca çarptı: 1i çocuk 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 09:02

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişeler mevkiinde TIR'ın arkadan çarptığı hafif ticari araç metrelerce sürüklendi. Araç içinde sıkışan aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Odayeri gişeler mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine ilerleyen A.Y. yönetimindeki 80 LT 148 plakalı TIR, aynı yönde seyreden S.B. idaresindeki 37 AEG 267 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle sürüklendi.

Kuzey Marmara Otoyolunda TIR hafif ticari araca çarptı: 1i çocuk 6 yaralı

Kazada araçta bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkardı.

Kuzey Marmara Otoyolunda TIR hafif ticari araca çarptı: 1i çocuk 6 yaralı

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. TIR'ın arkadan çarptığı hafif ticari araç, incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı.

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Odayeri Gişeler#Kaza

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