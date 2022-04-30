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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi: Acı haber geldi

#Kaza#TIR#Kuzey Marmara Otoyolu

Beykoz'da hayvan yemi yüklü TIR devrildi. TIR'ın şoförü hayatını kaybetti.

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Kaza saat 04.45 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu, Edirne istikametinde meydana geldi. Ercan Tezcan'ın kullandığı (49) hayvan yemi yüklü 39 LT 500 plakalı TIR, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR şoförü sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yedek sürücü Ömer Demir (35) ise hafif şekilde yaralandı. Kaza sebebiyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. 

Kuzey Marmara Otoyolunda TIR devrildi: Acı haber geldi

Yola saçılan hayvan yemleri temizlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sürücünün cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yaralanan Ömer Demir ise hastaneye sevk edildi.

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#Kaza#TIR#Kuzey Marmara Otoyolu

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