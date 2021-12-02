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Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR bariyerlere çarptı! 4 şerit trafiğe kapatıldı

#Kuzey Marmara Otoyolu#KAZA#Tır

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yol kenarındaki demir bariyerleri biçti. Kaza yapan TIR'ın kaldırılma çalışmalarında yol trafiğe kapatıldı. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Ankara yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde kargolanmış eşyaların olduğu Selami Parlak kontrolündeki 27 AFZ 508 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine demir bariyeri biçerek durabildi. TIR'ın 30 metrelik demir bariyeri söktüğü öğrenildi. Kazayı vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Selami Parlak kazada hafif şekilde yaralandı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA EDİRNE YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza yapan tırın kaldırılma çalışmaları esnasında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde 4 şerit tamamen trafiğe kapatılırken Ankara yönünde 1 şerit trafiğe kapatıldı. Yolun kapatılması üzerine yolun Edirne yönünde kilometrelerce trafik oluştu. Kaza sonrası oluşan trafik havadan görüntülendi.

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#Kuzey Marmara Otoyolu#KAZA#Tır

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