Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

#Kuzey Marmara Otoyolu#Otomobil Yangını#Sancaktepe
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 11:18

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın saat 18.00 sıralarında Paşaköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıktı.Otomobilden çıkan dumanları fark eden sürücü emniyet şeridine çektiği araçtan indi. Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yangın nedeniyle otoyolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise otomobildeki yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında araç demir yığınına döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

