Gündem Haberleri

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: Otobüsün çarptığı otomobil gişede sıkıştı! Görüntüsü ortaya çıktı

#Kuzey Marmara Otoyolu Kazası#Silivri Trafik Kazası#Otobüs Kazası Görüntüleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 17:25

Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın otobüs içi kamerasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla gelen otobüsün, otomobili bariyerlere sıkıştırarak ezdiği görülüyor.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldaki gişeye girmek isteyen Emir Şengün idaresindeki 59 ADN 734 plakalı otomobile arkadan gelen 59 ALV 478 plakalı otobüs çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada otomobilde bulunan 3 kişiden Emir Şengün ve eşi Fatma Şengün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan G.Ş.(16) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolunda korkunç kaza: Otobüsün çarptığı otomobil gişede sıkıştı Görüntüsü ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Emir Şengün ve Fatma Şengün'ün cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan otobüste bulunan yolcuların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapattı. Araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kuzey Marmara Otoyolunda korkunç kaza: Otobüsün çarptığı otomobil gişede sıkıştı Görüntüsü ortaya çıktı

KAZA KAMERADA

Öte yandan otobüsünün kamerasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla gelen otobüsün, otomobili bariyerlere sıkıştırarak ezdiği görülüyor.

Otomobilin, bir süre sürüklendikten sonra gişelerdeki beton bariyerlere çarpması da görüntülerde yer alıyor. Görüntüde, otobüste bulunanların panik anlarına ilişkin konuşmalar da duyuluyor.

BAKMADAN GEÇME!