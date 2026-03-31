Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 10 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda korkunç kaza: 10 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 22:45

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsünün önündeki tıra çarptığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Çekmeköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 12 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı.

Kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri otoyol üzerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

