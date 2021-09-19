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Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkulu dakikalar

#Kuzey Marmara Otoyolu#Trafik#İstanbul

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde tekstil ürünü yüklü bir tır yandı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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Alınan bilgiye göre, Furkan Kural idaresindeki 34 ZM 4642 plakalı tekstil ürünü yüklü tır, hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü, aracı yolun sağına çekerek alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kural, "Fransa'ya tekstil ürünü götürüyordum. Araç, motor kısmından alev aldı. Aşağı indim yangın tüpleriyle müdahale ettim. Daha sonra itfaiyeye haber verdim. Ekipler yangına müdahale etti." dedi.

Yangın nedeniyle Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatılan yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolunda korkulu dakikalar

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Trafik#İstanbul