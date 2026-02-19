×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon TIR'a çarptı

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Marmara Otoyolu#İtfaiye#Tır
Kuzey Marmara Otoyolunda kamyon TIRa çarptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 07:56

Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon TIR'a arkadan çarptı. Kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kaza, 06.45 sıralarında Beykoz Riva kavşağında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki 54 AHJ 028 plakalı kamyon, 48 YK 895 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförünü kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Kuzey Marmara Otoyolunda kamyon TIRa çarptı

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazadan dolayı trafiği iki şeritten kontrollü olarak sağladı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gözden KaçmasınEski Türkiye nostaljisi sürüyor: Tarkan’dan sonra laiklik bildirisiEski Türkiye nostaljisi sürüyor: Tarkan’dan sonra laiklik bildirisiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Marmara Otoyolu#İtfaiye#Tır

BAKMADAN GEÇME!