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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 04.06.2021 - 16:09 | Son Güncelleme:

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! TIR bariyerlere girdi

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! TIR bariyerlere girdi

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan TIR bariyerlere girdi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

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  • Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolunda TIR bariyerlere girdi
  • Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolunda TIR bariyerlere girdi
  • Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolunda TIR bariyerlere girdi
  • Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolunda TIR bariyerlere girdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye ayrımında meydana geldi. İddiaya göre 16 AKU 521 plakalı TIR'ın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR bariyerlere parçaladıktan sonra yön levhası direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza TIR bariyerlere girdi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Otoyol görevlileri ve jandarma ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Parçalanan bariyerler görevliler tarafından yoldan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yeri drone ile havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza TIR bariyerlere girdi

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