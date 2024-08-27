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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Sürücü ile motosikleti arasında 800 metre uzaklık olduğu tespit edildi

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#Kuzey Marmara Otoyolu#İstanbul#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 17:33

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu’nda öğle saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Onur Aykanat hayatını kaybetti. Bariyerlere çarptıktan sonra düşen sürücü ile motosikleti arasında 800 metre uzaklık olduğu tespit edildi.

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Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında gerçekleşti. İddiaya göre, Onur Aykanat yönetiminde olan 34 KNG 853 plakalı motosiklet yolda seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce başka bir otomobille çarpıştı daha sonra bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Onur Aykanat motosikletten düşerek yaşamını yitirdi. Motosiklet ise sürücüsünden 800 metre ileride durabildi. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza Sürücü ile motosikleti arasında 800 metre uzaklık olduğu tespit edildi

Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerin ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeninin adli tıp morguna kaldırılacağı öğrenilirken motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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SAATTE 300 KİLOMETRE HIZLA GİDERKEN VİDEOLAR PAYLAŞMIŞ

Kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Onur Aykanat’ın motosikletlere olan ilgisi sosyal medya hesaplarına da yansımış durumda. Sürücünün daha önce Kuzey Marmara Otoyolu’nun farkı noktalarında 300 kilometre hızlara ulaştığı ve bu anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza Sürücü ile motosikleti arasında 800 metre uzaklık olduğu tespit edildi
Kaza tek taraflımı oldu, birisimi çarptı sorularının yanıtları yapılan incelemenin ardından ortaya çıkacak. Kazada motosiklet sürücüsünün kendi kontrolünü kaybederek mi kazaya karıştığı yoksa başka bir aracın çarpması sonucunda mı kazanın gerçekleştiği olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Otoyol jandarması ve polis ekipleri kazanın nasıl gerçekleştiğiyle alakalı kamera görüntülerini inceleyecek.

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#Kuzey Marmara Otoyolu#İstanbul#Kaza

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