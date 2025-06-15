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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! 4’ü ağır 8 kişi yaralandı

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#Kuzey Marmara Otoyolu Kazası#Trafik Kazası#Otomobil Şarampole Devrildi
Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza 4’ü ağır 8 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 10:09

Kuzey Marmara Otoyolu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

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 Otoyolun Körfez geçişi İstanbul istikametinde S.S'nin kullandığı 55 LZ 060 plakalı otomobil, Sevindikli mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 7 kişi, ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık personelince kentteki hastanelere kaldırıldı.

ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR

Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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#Kuzey Marmara Otoyolu Kazası#Trafik Kazası#Otomobil Şarampole Devrildi

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