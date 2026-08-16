Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 3 can kaybı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda ilerleyen kamyonla otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardaki 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1’İ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralılardan, 1’i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberin Devamı

OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle otoyolun bazı şeritleri ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otoyolda metrelerce uzanan araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatılırken, jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Gözden Kaçmasın Göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti Haberi görüntüle