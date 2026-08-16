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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 3 can kaybı

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Marmara Otoyolu#Uskumruköy#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 14:19

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde kaza meydana geldi. İki aracın karıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kazada 5 kişi de yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköyde kaza; 1i çocuk 3 ölü 5 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköyde kaza; 1i çocuk 3 ölü 5 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköyde kaza; 1i çocuk 3 ölü 5 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköyde kaza; 1i çocuk 3 ölü 5 yaralıTüm Fotoğraflar
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Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda ilerleyen kamyonla otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardaki 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 3 can kaybı

1’İ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralılardan, 1’i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 3 can kaybı

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OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle otoyolun bazı şeritleri ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otoyolda metrelerce uzanan araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatılırken, jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 3 can kaybı

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#Kuzey Marmara Otoyolu#Uskumruköy#Kaza

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