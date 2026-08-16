Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 3 can kaybı

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Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda ilerleyen kamyonla otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardaki 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1’İ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralılardan, 1’i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
OTOYOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kaza nedeniyle otoyolun bazı şeritleri ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otoyolda metrelerce uzanan araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatılırken, jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.