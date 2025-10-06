×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza : 2 ölü, 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Marmara Otoyolu#Trafik Kazası#Ölümlü Kaza
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza : 2 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 02:16

Kuzey Marmara otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatın kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Kaza 21.00 sıralarında Sevindikli mevki Ankara istikametinde meydana geldi. 06 CBP 476 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan U. (23), aynı istikametteki 34 MCC 171 plakalı araçla çarpıştı. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Araçlar kullanılmaz hale gelirken 34 MCC 171 plakalı araçta bulunan Serpil A. (42) ile Sudenur B. (26) hayatını kaybetti. Bünyamin M. (36), 3 yaşındaki Umay Mira Ö., sürücü Kerim A., Furkan U. ve yanında bulunan Nilüfer U. (50) kazadan yaralı kurtuldu.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza : 2 ölü, 5 yaralı

Kaza sebebiyle ulaşımda aksamalar da yaşandı. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı.

Haberin Devamı

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Marmara Otoyolu#Trafik Kazası#Ölümlü Kaza

BAKMADAN GEÇME!