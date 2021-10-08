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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü 2 ağır yaralı

#Kuzey Marmara Otoyolu #Çatalca #Trafik Kazası

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada taksi şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon şoförü ve taksideki müşteri ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 10.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yolun İstanbul Havalimanı istikametinde giden 34 TJP 32 plakalı taksi şoförü İsa Kılıç direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan ticari taksi bariyerleri aşarak yolun karşı tarafına geçti ve Edirne istikametinde giden 34 TC 8219 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrasında kamyonun dorsesi koparak yan yattı. Takside bulunan yolcu ve şoför araç içerisine sıkıştı. Yaralılara ilk müdahaleyi o sırada otoyoldan geçen diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrasında otoyol bir süreliğine tamamen trafiğe kapatıldı. Takside bulunan müşteri Sedat Kara ile kamyon şoförü Nevzat Yazıcı ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken taksi şoförü İsa Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. İsa Kılıç'ın cesedi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği bölge havadan görüntülendi.

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#Kuzey Marmara Otoyolu #Çatalca #Trafik Kazası