Kuzey kutbuna altıncı sefer

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Kacır, sosyal medyadan şunları ifade etti:

“Küresel iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelemek ve kritik araştırmalara imza atmak üzere yola çıkan bilim heyetimizde 3 yabancı araştırmacı ile TÜBİTAK İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması’nda dereceye giren 3 lise öğrencimiz de yer alıyor. Sefer kapsamında oşinografi, biyoloji, kimya, atmosfer çalışmaları, meteoroloji, jeodezi ve uydu sistemleri alanlarında toplam 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek. Bilim heyeti, planlanan sefer rotası boyunca belirli koordinatlar ve farklı derinliklerden CTD profilleri, su ve sediment (deniz tabanı çökeli) örnekleri toplayarak Arktik Okyanusu’ndaki sıcaklık, tuzluluk dağılımları ile mikroplastik varlığını tespit edecek. Ayrıca sefer boyunca Arktik bölgesindeki atmosfer dinamikleri izlenecek ve jeodezik GNSS gözlemleri gerçekleştirilecek.”

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Prof. Dr. Burcu Özsoy’un koordinatörlüğündeki TASE VI ekibi, 3’ü kadın 12 araştırmacıdan oluşuyor. Sefer kapsamında 12 farklı bilimsel proje ve çalışma hayata geçirilecek.