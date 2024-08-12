Kuzey Irak’taki PKK tünelleri ilk kez CNN TÜRK’te… Sığınak içinde sığınak! Çarpıcı görüntüler

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CNN TÜRK bir ilke daha imza attı. Irak’ın kuzeyinde PKK’nın yuvalandığı terör mağaralarını, tünellerini görüntüledi. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve Kameraman Doğukan Yıldırım özel izinle Metina ve Zap bölgesine girdi. Şu ana kadar hiçbir televizyon kanalının görüntüleyemediği PKK tünellerini kayıt altına aldı.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk şu bilgileri aktardı:

Ulaşılması zor yerlere ulaşmışlar. Meraklı gözlerle bakıyoruz Mehmetçik’e. Kahraman askerlerin mücadelesini incelemek üzere aldığımız izinler sonrası Metina-Zap bölgesindeyiz. 3 binden fazla mağa imha edildi. Irak’ın kuzeyinde önemli bölge terörden temizlendi. Metina- Zap bölgesinde yerden 2 bin metre yükseklikte bir mağaraya giriyoruz.

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Buralarda saklanıyorlardı. Hiltilerle mağara ve tünel oluşturmuşlar. Bu mağara aslında epey uzun tünelden oluşuyor. Uzaktan bakınca fark edilemeyecek yerde olduklarını düşünüyorlar. Dar ve uzun bir tünel yürüdükçe yükseklik artıyor.

Mehmetçik bu mağaradaki patlayıcı ve pusuları temizledi. CNN TÜRK olarak mağaraları görüntüleyen ilk televizyon kanalıyız. Tünelin pek çok noktasında odacıklar var. Banyo, tuvalet, yaşam malzemelerinin olduğu odacıklar. İçeride elektrik tesisatı ve jeneratör var.

Dakikalardır yürüyoruz. Sığınak içinde sığınak oluşturmuşlar. Yaşam malzemelerini görüyoruz tünelin içinde. İnsan kendini şöyle bir yerde nasıl yaşamayı layık görür. Girdiğimiz tünelin birden fazla giriş noktası bulunuyordu. Terör operasyonlarında o noktalar imha edildi.

'BÖLGE TERÖRDEN TEMİZLENDİ'

Suriye’nin kuzeyinde her gün yeni bir mağara etkisiz hale getiriliyor. Biz bu haberi yapabilmek için 4-5 ay öncesinde başvuru yapmıştık. Şartlar olgunlaşınca izin verildi. Bölge büyük oranda terörden temizlendi ki biz bugün buradayız. Büyük oranda kilit kapandı, mücadele devam ediyor. Gara’ya da her gün hava harekatları yapılıyor. Mehmetçik’in gücü kanıtlanmış oldu, terörle mücadeleye devam ediyoruz.

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Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ terör tünelleri ile ilgili olarak şu bilgileri aktardı:

Önce istihbarı bilgi edildikten sonra hava harekatı ile girişler tek girişe indiriliyor. Pençe-Kilitle ezber bozuldu. Buraya girip pişman olmayan yok.