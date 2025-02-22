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Kuzey Irak’ta şehit acısı

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#MSB#Kuzey Irak#Şehit
Kuzey Irak’ta şehit acısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 07:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun şehit olduğunu açıkladı.

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MSB ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Güler, “Kahraman silah arkadaşımız, 20 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun (25) şehadet haberi memleketi Çorum’daki ailesine ulaştı. Bayat ilçesi Çukuröz köyünde ikamet eden şehidin babası Sadık ve annesi Kezban Uslu’ya Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve askeri yetkililer tarafından acı haber verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. 

 

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#MSB#Kuzey Irak#Şehit

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