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Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe: Sözde Zap sorumlusu Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK#Operasyon
Kuzey Irakta PKKya darbe: Sözde Zap sorumlusu Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 08:46

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Komandolar, terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından, terör örgütünün bölgedeki muhaberesinden sorumlu Batman Serzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel'i saklandığı mağarada etkisiz hale getirdi" denildi.

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Komandolar, terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından, terör örgütünün bölgedeki muhaberesinden sorumlu Batman Serzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel’i saklandığı mağarada etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde arama tarama faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsuları, 852 rakımlı tepedeki mağarada terörist varlığı tespit etti.

Yapılan "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesinin ardından, terörist saklandığı mağarada komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irakta PKKya darbe: Sözde Zap sorumlusu Ferit Yüksel etkisiz hale getirildi

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Teröristin geçen sene etkisiz hale getirilen Siyabend kod adlı terör örgütü PKK’nın sözde Zap bölge sorumlusunun yakın adamlarından, bölgedeki, haberleşmeyi sağlayan muhabereci Şerzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel olduğu belirlendi.

Söz konusu iki teröristin geçmiş yıllarda saklandıkları bir mağara çekilen fotoğrafı bulunurken güvenlik kaynakları fotoğraftaki iki teröristin de etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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#MSB#PKK#Operasyon

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