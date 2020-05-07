Kuzey için geri sayım başladı

Adana’da yaşayan Kuzey Deniz Şengezer’e 2019’un mayıs ayında lösemi teşhisi konuldu. Geçen ay Yunanistan’da Kuzey’e yüksek uyumlu bir bağışçı bulundu ancak virüs salgını sebebiyle sınırlar kapatıldığı için bağışçı Türkiye’ye getirilemiyordu. İstanbul ve Atina’daki kök hücre bankalarının ısrarlı çalışmaları sonucunda bağışçıdan alınan ilik özel izinle 24 Nisan’da Türkiye’ye getirildi. Hürriyet’in de başından itibaren yakinen takip ettiği bu sürece paralel olarak da Yunanistan’ın Girit Adası’nda yaşayan Andreas adlı bağışçı koronavirüs testi için karantinaya alındı. Kuzey’in ailesinin ve doktorunun beklediği haber dün Adana’ya ulaştı. Bağışçı Andreas’ın testleri negatif çıktı. Kuzey’e yapılacak naklin önü böylece tamamen açılmış oldu. Kuzey Deniz’in doktoru Prof. Dr. Alpay Antmen Hürriyet’e şunları söyledi: “Bağışçının virüs testinin negatif çıktığı haberini aldık ve geriye doğru saymaya başladık. Yani nakil öncesi hazırlık tedavilerine bugün başlıyoruz, kesin transplantasyon tarihi 20 Mayıs olacak.”

Kuzey’in babası Gürcan Şengezer de, “Mutluyuz, nakil gününü sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.