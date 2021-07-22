Kuzey Ege'de şelaleler bile dolu... Zeytinlikler otopark oldu!

Yerli turist bayram tatilinde Ege ve Akdeniz kıyılarına akın etmeye devam ediyor. Turizm bölgeleri tarihinin en kalabalık günlerini yaşıyor. Bayram öncesinde turizmciler 10 milyon yerli turistin sahil bölgelerine akın edeceğini belirterek, ‘Rezervasyonsuz gelmeyin’ uyarısında bulunmuştu. Ancak bu uyarıyı dinlemeyip rezervasyon yaptırmadan yola çıkanlar kalacak yer bulmakta zorluk çekiyor. Arife ve bayramın ilk günü yaşanan sıkıntı ise sadece konaklama yeri ile sınırlı kalmadı. Sahiller başta olmak üzere Ege’nin kuzeyinde şelale ve kanyon gibi turistik yerlerde de adım atacak yer yoktu. Plajlarda ise boş şemsiye bulmak neredeyse imkânsızdı.

ZEYTİNLİKLER OTOPARK...

Biz de tatil bölgelerinin nabzını tuttuğumuz yolculuğumuzda Bozcaada’nın ardından Altınoluk, Ayvalık ve Sarımsaklı gibi bölgelere de uğradık. Genel olarak otoyollarda bir trafik sıkışıklığı olmasa da yazlıkların yoğun olduğu ve turizm hareketinin yükseldiği ilçe ve belde girişlerinde araçlar uzun kuyruklar oluşturuyordu. Bu araç kuyrukları tüm sahil boyunca devam ederken, ilçelerde otoparklarda yer kalmamış durumda. Öyle ki tatilcilerin yürüyüş yapmak, fotoğraf çektirmek, serinlemek ve mangal yapmak için geldikleri derelerde ve kanyon girişlerinde zeytinlikler bile dev otoparklar haline gelmişti.

Şahinderesi Kanyonu

ESNAF ÇOK MEMNUN

Altınoluk’ta bulunan Şahinderesi Kanyonu ise hem yerli turistin hem de gurbetçi vatandaşların akınına uğradı. Kanyon boyunca yürümek için bölgeye gelen vatandaşlar suyun içinde kuyruk oluştururken, buradaki yoğunluk dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu’ndaki görüntüleri aratmadı. Turizm bölgelerinde konuştuğumuz otel, restoran, market, kasap ve hediyelik eşya satan esnaf ise bu yoğunluktan oldukça memnun olduklarını belirtti. Özellikle gündüz denizde vakit geçiren ve akşamları çarşıya inen yerli turistin yöresel ürünlere büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

EĞLENCENİN ADRESİ CUNDA

Ayvalık bölgesine tatile gelenler gece eğlenmek için daha çok Cunda’yı tercih etti. Ayvalık’ta da sahil şeridinde ciddi bir bayram hareketi vardı. Fiyatların geçen yıla göre yüzde 25-30 daha fazla olduğunu belirten esnaf, “Otellerde doluluk oranlarımız yüzde 90’ın üzerinde. Bizim için turist başına düşen harcama da çok önemli.

Cunda Adası

Bu bayram o konuda, diğer dönemlere göre daha iyi geçiyor. En düşük oda ücretleri 500 liradan başladı. Dolulukların bayram sonrasında da yüzde 80 ile devam etmesini bekliyoruz. Yoğunluğun bayramdan sonra da devam etmesi bizleri rahatlatacaktır” ifadesini kullandı.

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