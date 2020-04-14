Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey Ege'de yarın sabah itibarıyla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (62-74 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.

Fırtınanın perşembe günü 5-7 kuvvetinde (39-61 kilometre/saat) fırtınamsı rüzgara döneceği ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.