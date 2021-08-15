Kuzey artık üniversiteli

Doğduğu ilk günden itibaren ailesinin desteğiyle eğitimler alan Kuzey, yüzmeyi öğrendi, masa tenisi oynadı, babasıyla bisiklete bindi, koşulara katıldı. Hatta yüzme ve masa tenisi alanlarında Türkiye genelinde derecelere imza attı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nü başarıyla bitiren Kuzey Nam, pandemi koşullarına rağmen üniversite sınavına girdi. Üniversiteye girmeye hak kazanan Kuzey, Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Antrenörlüğü bölümünü yüzde 100 bursla kazandı.

‘KABUĞUNUZA ÇEKİLMEYİN’

Down sendromlu ailelere “öğrenmekten ve öğretmekten asla vazgeçmeyin” tavsiyesinde bulunan Anne Nazan Nam “Yükümüz ağır, etrafınızdaki cehaletle bu yükü artırmayın, enerjinizi ailenize harcayın. Özellikle ilk yıllarda canınızı çok acıtacak gereksiz bakışlara sırtınızı dönmeye çalışın. Kendinizi, çocuğunuzu çok yalnız hissettiğiniz anlar olacak, dışarıdan gelen çocuk çığlıkları canınızı yakacak, kabuğunuza çekilmeyin, yerine başka şeyler koymayı deneyin. Aerodinamik yasalarına göre tombik arının hiç uçmaması gerekiyordu ama, biri bunu ona söylememiş olacak ki o şimdi uçuyor” dedi.

‘ÖNCE KENDİNİZ İNANIN’

Kuzey Nam yaşadığı mutluluğu şu cümlelerle anlattı: “Üniversite sınavını kazandığım için kendimle gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Üniversite ortamının çok güzel olmasını istiyor ve okulda bol bol spor yapmak istiyorum. Arkadaşlarımla kahve içeceğim günleri bekliyorum. Arkadaşlarım çok çalışsınlar, azimli olsunlar, özgüvenli olsunlar ve başarılı olacaklarına önce kendileri inansınlar.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara