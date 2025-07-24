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Kuzenlerden acı haber, gece gündüz aranıyorlardı

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#Kelkit Çayı#Kayıp#AFAD
Kuzenlerden acı haber, gece gündüz aranıyorlardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 07:00

Kelkit Çayı’na yüzmeye gittikleri düşünülen iki kuzen Zafer ve Dilek Ateş’in cansız bedenleri bulundu.

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TOKAT’ın Erbaa ilçesindeki evlerinden otomobille gezmek için önceki gün sabah saatlerinde ayrılan kuzenler Zafer Ateş (24) ve amcasının kızı Dilek Ateş’ten (22) bir daha haber alamayan aileleri, gece saatlerinde durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Ekipler 2 kuzenin bulunması için çalışma başlattı. Dün 00.30 sıralarında iki kuzenin bulunduğu otomobil, jandarma ekipleri tarafından Kızılçubuk köyü yakınlarında Kelkit Çayı kenarında bulundu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada Zafer ve Dilek Ateş’in kıyafetleri ve eşyaları bulundu.

Kuzenlerden acı haber, gece gündüz aranıyorlardı

SINIRDA BULUNDU

Olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler ikilinin Kelkit Çayı’na girmiş olabileceği ihtimali üzerine bölgede arama çalışması başlattı. Başlatılan çalışmalarda AFAD’a bağlı dalgıçlar, iki kuzenin suya girdiği değerlendirilen bölgede yaptıkları aramalarda Zafer Ateş’in cansız bedene ulaştı. Dilek Ateş’in cansız bedeni de dün 13.00 sıralarında otomobilin yaklaşık 3 kilometre uzağında Amasya sınırında sudan çıkarıldı.

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Kuzenlerden acı haber, gece gündüz aranıyorlardı

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#Kelkit Çayı#Kayıp#AFAD

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