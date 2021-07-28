Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı: 2 kardeş hayatını kaybetti

Olay, saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Cahit Mumcu ve erkek kardeşi Cevdet Mumcu ile aralarında husumet olduğu öğrenilen kuzenleri Ali Mumcu, bilinmeyen bir nedenle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Kuzenlerin tartışması büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Birbirini kurşun yağmuruna tutan kuzenlerden 3'ü de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sesleri duyarak evlerinden çıkanlar, yaralıların yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırdı.

2 KARDEŞ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cahit ve Cevdet Mumcu kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kuzenleri Ali Mumcu'nun ise yaralı halde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Çıkan silahlı çatışma sonucunda, sokak üzerinde bulunan bina ve araçlarda kurşun izleri olduğu görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara