Kuzenler Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in öldürülmesindeki sır perdesini aralamak için özel ekip işbaşında

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Olay, geçen pazar, saat 04.30 sıralarında Beylikbağı Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in içinde olduğu 34 EKY 853 plakalı otomobille Alihan K.’nin kullandığı 34 DCU 278 plakalı otomobile, trafik ışıklarında yavaşladıkları sırada arkalarından gelen araçtan inen 2 kişi tabancalarla ateş etti.

Saldırganlar daha sonra otomobile binip İstanbul istikametine kaçtı. Tuğçe Semiz başına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Boynuna ve sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Emine Çöp ise kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi’ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Omzuna ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Alihan K. ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 adet 9 milimetre kovan tespit etti.

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ÖZEL EKİP ARAŞTIRIYOR

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro polislerinden oluşan özel ekip, olay yerinde kuzenlerin içinde bulunduğu ve kiralık olduğu belirlenen otomobilde incelemelerde bulundu, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izledi. 2 kuzenin eski eşleri ve erkek arkadaşlarıyla da görüşen polisler, 2 otomobili çapraz ateşe alıp 2 silahla 30 el ateş ederek 2 kuzeni öldürüp, 1 kişiyi yaralayan kişilerin, kuzenlerle bağlantılarını çözmeye çalışıyor. İstanbul'a kaçtıkları belirlenen kişileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

'BİR KATLİAM GERÇEKLEŞTİ'

Emine Çöp’ün ağabeyi Ramazan Çöp, "Acımız büyük ve kötü bir olay yaşadık. Daha önce yaşandığını düşünmediğim bir katliam gerçekleşti. Tamamen bir infaz ve bir kadına kızmak değil veya sevgi nedeniyle olduğunu düşünmüyorum. Bir insanda iğne ucu kadar vicdan varsa bunu yapmaz. Bu çok büyük bir vicdansızlık" dedi.

'MOBESE ALTINDA CİNAYET İŞLENİYOR'

Ramazan Çöp, kameranın olmadığı değil, mobesenin bulunduğu yerde infazın gerçekleştiğini ifade ederek, "Gece kulübünden çıktıkları iddia ediliyor. Fakat Gebze'de gece kulübü yok. Yıllardır mekan işlettik ama Gebze'de alkollü mekan yoktur. Biliyorlarsa biz de gidelim ve polise de yardımcı olmuş olalım ama alkollü mekana gitmediler. Acımız büyük, olay gecesi uygulama üzerinden otomobil kiralıyorlar. Bir kafeden bizim eve gelene kadar 500 geçiş yeri varsa 440 tanesinde kamera yok ve neden orada infaz edilmediler de Ankara Caddesi'nde mobese altında böyle bir cinayet işleniyor" diye konuştu.

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'PLANLI VE PROJELİ BİR DURUM'

Olayın planlı olduğunu söyleyen Ramazan Çöp, şöyle konuştu:

"Gözdağı vermek gibi ya da ibretialem olsun gibi plan proje çiziliyor. Bir de mobesenin gördüğü net bir yerde plaka değiştirip İstanbul’a gidiyoruz gibisine bilgi veriyorlar. Tamamen planlı ve projeli bir durum olarak düşünüyorum. Elimizden bir şey gelmiyor. Emniyetin bunu kısa sürede bulacağından eminiz."