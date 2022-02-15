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Kuzenler cinayetinde sevgili şüphesi

#Emine Çöp#Tuğçe Semiz#Cinayet
Kuzenler cinayetinde sevgili şüphesi

Otomobille trafik ışıklarında durdukları sırada kurşun yağmuruna tutulan Emine Çöp ve kuzeni Tuğçe Semiz cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Kısa süre önce ehliyet alan kuzenlerin gece trafik sakin olduğu için otomobil kullanmaya çıktıkları öğrenilirken, Tuğçe’nin erkek arkadaşı tarafından bir süredir rahatsız edildiği iddia edildi.

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Kocaeli Gebze’de Emine Çöp (27) ve Tuğçe Semiz’in (22) içinde bulunduğu 34 EKY 853 plakalı otomobil ile Alihan K.’nin kullandığı 34 DCU 278 plakalı araca, önceki gün 04.45 sıralarında Ankara Caddesi’ndeki trafik ışıklarında durdukları sırada, arkalarından gelen araçtan inen 2 kişi tabancalarla ateş etti. Saldırganlar daha sonra otomobile binerek İstanbul istikametine doğru kaçtı. Tuğçe başına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Boynuna ve sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Emine hastanede hayatını kaybetti. Omzuna ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Alihan K.’nin ise tedavisi sürüyor. Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 adet 9 milimetre kovan tespit etti. Polis olayın ardından kaçan 2 kişiyi arıyor.

Eşlerinden ayrılan iki kuzenin bir süre önce ehliyet aldıkları, gece trafik sakin olduğundan tecrübe kazanmak için otomobil kullandıkları, bu sırada aynı mahalleden tanıdıkları Alihan K.’nin kendilerine yardımcı olmak için takip ettiği iddia edildi. Yakınları, Tuğçe Semiz’in bir süredir sorun yaşadığı erkek arkadaşı tarafından rahatsız edildiğini ileri sürdü. Çöp ve Semiz dün toprağa verildi. Emine Çöp’ün 2 küçük çocuğu Emir ve Ali Rıza annelerinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.

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#Emine Çöp#Tuğçe Semiz#Cinayet

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