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Kuzenler arasında silahlı kavga: Kurşun ensesinde kaldı

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#Beyoğlu#Silahlı Saldırı#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 10:51

Beyoğlu’nda silahla eğlence mekanına girmek isteyen Şehmus D., güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Kuzeni Gökmen D. ile Şehmus D. arasında bu nedenle çıkan tartışma ise kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Gökmen D. kurşunun ensesine saplanması sonucu yaralandı.

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Olay, 28 Mayıs Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında Bostan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şehmus D. ile Gökmen D. eğlence mekanına gitmek istedi. Ancak kapıdaki güvenlik görevlileri Şehmus D.’ye silahla içeriye giremeyeceğini söyledi.

Bunun üzerine Gökmen D. kuzeninin silahını ofise bırakmak istedi. Çıkan tartışmada Gökmen D., kuzeni tarafından önce darbedildi. Kavganın büyümesi sonucu Şehmus D.'nin ateşlediği silahtan çıkan kurşun Gökmen D.‘nin ensesine isabet etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuzenler arasında silahlı kavga: Kurşun ensesinde kaldı

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Gökmen D. tedavi altına alındı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Bulvardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Şehmus D. olduğunu tespit etti. Olaydan sonra taksiye bindiği belirlenen şüpheli, Sıraselviler Caddesi'nde yakalandı. Şehmus D. olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Şehmus D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Şehmus D., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şehmus D.’nin poliste 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Yaralı Gökmen D.’nin ifadesinde ise, "Orada bir kalabalık vardı ayırmak için yanaştım silah patladı vuruldum" dediği öğrenildi. Şüpheli Şehmus D.’nin ifadesinde isei "Mekana girecektik kuzenimle üzerimde silah olduğu için almayacaklarını düşündük.

Kuzenim silahı alıp ofise bırakmak istedi. Ben itiraz ettim çekişme oldu arada vuruldu" dediği bilgisine ulaşıldı.

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#Beyoğlu#Silahlı Saldırı#Güvenlik Kamerası

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